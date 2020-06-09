Следствие в Белгороде проверит историю о пририсованной защитной маске

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Ведомственная проверка началась в следственном управлении СК РФ по Белгородской области после публикаций СМИ о фотографии, на которой следователю якобы пририсовали защитную маску, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.

Информация о нарисованной следователю защитной маске появилась вечером в понедельник, вызвав резонанс в федеральных СМИ и Telegram-каналах. По их данным, после встречи с работниками подстанции скорой помощи руководитель Алексеевского межрайонного следственного отдела Александр Сиденко сфотографировался с медиками. Фотография затем появилась в релизе управления, как писали СМИ, следователю на фото нарисовали маску. Позднее фотография с "маской" из релиза на сайте управления была удалена.

"Проверяем эти данные в рамках ведомственной проверки. Устанавливаем (был ли сотрудник в маске или она была нарисована - ред.). Мы удалили эти фотографии во избежание последующего негатива и проверяем, как обстояли дела на самом деле", - сказала собеседница агентства.

В Белгородской области зарегистрировано 2988 случаев коронавирусной инфекции . Выздоровели 1335 человек, умерли 32.