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Следствие в Белгороде проверит историю о пририсованной защитной маске
2020-06-09T17:12
елена козырева
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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елена козырева, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия

Следствие в Белгороде проверит историю о пририсованной защитной маске

17:12 09.06.2020
1463
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Ведомственная проверка началась в следственном управлении СК РФ по Белгородской области после публикаций СМИ о фотографии, на которой следователю якобы пририсовали защитную маску, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Информация о нарисованной следователю защитной маске появилась вечером в понедельник, вызвав резонанс в федеральных СМИ и Telegram-каналах. По их данным, после встречи с работниками подстанции скорой помощи руководитель Алексеевского межрайонного следственного отдела Александр Сиденко сфотографировался с медиками. Фотография затем появилась в релизе управления, как писали СМИ, следователю на фото нарисовали маску. Позднее фотография с "маской" из релиза на сайте управления была удалена.
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"Проверяем эти данные в рамках ведомственной проверки. Устанавливаем (был ли сотрудник в маске или она была нарисована - ред.). Мы удалили эти фотографии во избежание последующего негатива и проверяем, как обстояли дела на самом деле", - сказала собеседница агентства.
В Белгородской области зарегистрировано 2988 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1335 человек, умерли 32.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Елена КозыреваСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьПроисшествия
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