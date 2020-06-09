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Распространение нового коронавируса
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Украина получила от Китая новую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
2020-06-09T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий кулеба
коронавирусы
воз
китай
украина
в мире
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коронавирус covid-19, дмитрий кулеба, коронавирусы, воз, китай, украина, в мире

Украина получила от Китая новую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

17:10 09.06.2020
178
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 "Руслан"", доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня
Разгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 Руслан, доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Украина получила от Китая новую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом в виде тест-систем и медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба украинского министерства иностранных дел.
"На Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, гуманитарный груз включает более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, 50 тысяч медицинских масок, 30 тысяч пар защитных очков, тысячу бесконтактных термометров, 200 тысяч медицинских хирургических масок, 30 тысяч защитных костюмов и 50 тысяч одноразовых медицинских перчаток. Получение помощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и высшем уровнях, добавили в МИД.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что своевременная и масштабная помощь от правительства Китая в значительной степени способствует поддержанию усилий страны в борьбе с распространением COVID-19. "Учитывая это, руководство и народ Украины искренне благодарны китайской стороне за оказанную помощь и всяческую поддержку усилий украинского государства в обуздании коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба слова Кулебы.
Медик надевает защитный костюм
Вчера, 14:08Распространение нового коронавируса
В интернате на Украине произошла вспышка коронавируса
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий КулебаКоронавирусыВОЗКитайУкраинаВ мире
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