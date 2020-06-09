Украина получила от Китая новую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

По данным пресс-службы, гуманитарный груз включает более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, 50 тысяч медицинских масок, 30 тысяч пар защитных очков, тысячу бесконтактных термометров, 200 тысяч медицинских хирургических масок, 30 тысяч защитных костюмов и 50 тысяч одноразовых медицинских перчаток. Получение помощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и высшем уровнях, добавили в МИД.