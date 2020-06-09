В Карелии откроют все туристические объекты

Кроме того, турбазам и базам отдыха в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах разрешается прием гостей на срок менее месяца при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. Ранее приезжающие в регион туристы могли арендовать соответствующие помещения на всей территории республики, за исключением вышеуказанных районов. Владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей в номерах или на открытом воздухе, индивидуальные средства защиты для гостей и персонала.