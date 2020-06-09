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В Карелии откроют все туристические объекты
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туризм, коронавирус в россии, новости - туризм, артур парфенчиков, республика карелия

В Карелии откроют все туристические объекты

17:10 09.06.2020 (обновлено: 17:23 09.06.2020)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Горный парк "Рускеала".
Карелия. Горный парк Рускеала.
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Карелия. Горный парк "Рускеала".. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Карелия с 9 июня открывает все объекты туристического показа для групп до 10 человек, базы отдыха во всех районах республики начинают прием гостей, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.
"С сегодняшнего дня все объекты туристического показа в республике, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек. Разумеется, посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Персонал кроме этого должен обязательно использовать защитные очки или лицевые экраны", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, турбазам и базам отдыха в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах разрешается прием гостей на срок менее месяца при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. Ранее приезжающие в регион туристы могли арендовать соответствующие помещения на всей территории республики, за исключением вышеуказанных районов. Владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей в номерах или на открытом воздухе, индивидуальные средства защиты для гостей и персонала.
Также в Карелии разрешается работа парков культуры и отдыха и проведение игр на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с обязательной дезинфекцией оборудования и экипировки.
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