https://ria.ru/20200609/1572702622.html
В Карелии откроют все туристические объекты
2020-06-09T17:10
2020-06-09T17:23
туризм
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
артур парфенчиков
республика карелия
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туризм, коронавирус в россии, новости - туризм, артур парфенчиков, республика карелия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Карелия
с 9 июня открывает все объекты туристического показа для групп до 10 человек, базы отдыха во всех районах республики начинают прием гостей, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков
.
"С сегодняшнего дня все объекты туристического показа в республике, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек. Разумеется, посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Персонал кроме этого должен обязательно использовать защитные очки или лицевые экраны", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте
".
Кроме того, турбазам и базам отдыха в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах разрешается прием гостей на срок менее месяца при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. Ранее приезжающие в регион туристы могли арендовать соответствующие помещения на всей территории республики, за исключением вышеуказанных районов. Владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей в номерах или на открытом воздухе, индивидуальные средства защиты для гостей и персонала.
Также в Карелии разрешается работа парков культуры и отдыха и проведение игр на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с обязательной дезинфекцией оборудования и экипировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.