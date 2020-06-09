Власти Бахрейна освободили из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд в Бахрейне освободил из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба, который был в феврале 2018 года приговорен к пяти годам лишения свободы за критику в соцсетях участия Бахрейна в военных действиях в Йемене и пыток политзаключенных в бахрейнских тюрьмах, сообщил Бахрейнский центр по правам человека.
"Глава Бахрейнского центра по правам человека Набиль Раджаб освобожден", - говорится в заявлении центра в Twitter.
أُفرج اليوم عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان #نبيل_رجب الذي سُجن بسبب تغريدة في تويتر انتقد فيها الحكومتين البحرينية والسعودية لحربهما في #اليمن#البحرين @NABEELRAJAB @BahrainRights pic.twitter.com/JM2UBq5Cyt— Raseef22 (@Raseef22) June 9, 2020
Раджаб, который является главой Бахрейнского центра по правам человека и заместителем генсека Международной федерации по правам человека, ранее отбыл два года в тюрьме за критику властей королевства. Он был арестован в апреле 2015 года по обвинению в клевете после размещения записей в социальной сети о пытках в тюрьме для политических узников, которых власти считают террористами, в Бахрейне, в июле он вышел на свободу по состоянию здоровья. Однако в июле 2017 года он снова оказался в тюрьме за критику властей.
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