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Власти Бахрейна освободили из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба
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Власти Бахрейна освободили из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба

17:07 09.06.2020
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкСтолица Бахрейна
Столица Бахрейна
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Столица Бахрейна. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд в Бахрейне освободил из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба, который был в феврале 2018 года приговорен к пяти годам лишения свободы за критику в соцсетях участия Бахрейна в военных действиях в Йемене и пыток политзаключенных в бахрейнских тюрьмах, сообщил Бахрейнский центр по правам человека.
"Глава Бахрейнского центра по правам человека Набиль Раджаб освобожден", - говорится в заявлении центра в Twitter.
Раджаб, который является главой Бахрейнского центра по правам человека и заместителем генсека Международной федерации по правам человека, ранее отбыл два года в тюрьме за критику властей королевства. Он был арестован в апреле 2015 года по обвинению в клевете после размещения записей в социальной сети о пытках в тюрьме для политических узников, которых власти считают террористами, в Бахрейне, в июле он вышел на свободу по состоянию здоровья. Однако в июле 2017 года он снова оказался в тюрьме за критику властей.
Александр Брод
15 ноября 2019, 12:01
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ЙеменБахрейнВ мире
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