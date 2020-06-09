Власти Бахрейна освободили из тюрьмы правозащитника Набиля Раджаба

Раджаб, который является главой Бахрейнского центра по правам человека и заместителем генсека Международной федерации по правам человека, ранее отбыл два года в тюрьме за критику властей королевства. Он был арестован в апреле 2015 года по обвинению в клевете после размещения записей в социальной сети о пытках в тюрьме для политических узников, которых власти считают террористами, в Бахрейне, в июле он вышел на свободу по состоянию здоровья. Однако в июле 2017 года он снова оказался в тюрьме за критику властей.