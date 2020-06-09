Минфин перечислил Роструду деньги на выплату пособий безработным

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минфин РФ перечислил Минфин РФ перечислил Роструду дополнительно 56,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на выплаты пособий по безработице, сообщило министерство во вторник.

"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице", - говорится в сообщении.

Распоряжение о выделении Роструду дополнительных средств из резервного фонда правительства на предоставление бюджетам регионов соответствующих субвенций было одобрено на заседании кабинета министров 4 июня.