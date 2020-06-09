https://ria.ru/20200609/1572702259.html
Минфин перечислил Роструду деньги на выплату пособий безработным
2020-06-09T17:30
2020-06-09T17:33
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
министерство финансов рф (минфин россии)
безработица
экономика
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), министерство финансов рф (минфин россии), безработица, экономика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Минфин РФ перечислил Роструду
дополнительно 56,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на выплаты пособий по безработице, сообщило министерство во вторник.
"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице", - говорится в сообщении.
Распоряжение о выделении Роструду дополнительных средств из резервного фонда правительства на предоставление бюджетам регионов соответствующих субвенций было одобрено на заседании кабинета министров 4 июня.
Наибольшие субсидии, согласно опубликованному ранее постановлению, получат Москва
(почти 3,5 миллиарда рублей), Свердловская область
(почти 1,8 миллиарда рублей), Кемеровская область
(почти 1,7 миллиарда рублей), Башкирия (более 1,6 миллиарда рублей) и Краснодарский край
(более 1,5 миллиарда рублей).
"Выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями", - отмечает Минфин.