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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-09T16:59
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:59 09.06.2020
598
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Врачи диагностировали пневмонию у половины вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией в регионе превысило 4 тысячи человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 83 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 59, с признаками ОРВИ - 42, с бессимптомным течением - 14", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что среди новых заболевших коронавирусом есть шесть детей. Основное число случаев COVID-19 зарегистрировали в Саратове - 78, еще семь выявили в Балаковском, шесть - в Балашовском, по пять - в Энгельсском и Пугачевском, три - в Дергачевском, по два - в Красноармейском, Федоровском и Екатериновском, по одному - в Аткарском, Петровском, Озинском, Хвалынском и Аркадакском районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4015 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1699 человек, за сутки - 103", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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