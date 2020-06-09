В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 83 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 59, с признаками ОРВИ - 42, с бессимптомным течением - 14", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.