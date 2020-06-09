https://ria.ru/20200609/1572701874.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-09T16:59
2020-06-09T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
саратов
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости.
Врачи диагностировали пневмонию у половины вновь выявленных пациентов с коронавирусом
в Саратовской области
, общее число заболевших этой инфекцией в регионе превысило 4 тысячи человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 83 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 59, с признаками ОРВИ - 42, с бессимптомным течением - 14", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших коронавирусом есть шесть детей. Основное число случаев COVID-19 зарегистрировали в Саратове
- 78, еще семь выявили в Балаковском, шесть - в Балашовском, по пять - в Энгельсском и Пугачевском, три - в Дергачевском, по два - в Красноармейском, Федоровском и Екатериновском, по одному - в Аткарском, Петровском, Озинском, Хвалынском и Аркадакском районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4015 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1699 человек, за сутки - 103", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.