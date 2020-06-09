СМИ: в Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов

Сообщается, что на улицах в районах Козуэй-Бэй и Ванчай наблюдается усиленное присутствие полиции, в то числе сотрудников спецподразделений по борьбе с беспорядками.

В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в Гонконге до сих пор действуют некоторые ограничения, в том числе запрет на скопления групп более 8 человек. Полиция Гонконга ранее сообщала, что в сети появились призывы выйти на улицы во вторник вечером, в связи с чем правоохранительные органы выпустили предупреждение, что все вышедшие на марши будут могут быть признаны виновными в участии в незаконных собраниях.