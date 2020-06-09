СМИ: в Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга во вторник применила перечный газ для разгона демонстрантов, вышедших на улицы в первую годовщину крупномасштабных протестов, вызванных рассмотрением законопроекта об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.
Несколько сотен демонстрантов во вторник вечером собрались в центральном районе Гонконга, чтобы отметить первую годовщину начала массовых протестов, которые продолжались более полугода. По разным данным, 9 июня 2019 года на улицы Гонконга вышли более 1 миллиона человек, что стало рекордом с 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая.
Как пишет газета, некоторые демонстранты несут над головами телефоны с включенными фонариками, другие – раскрытые зонты, чтобы скрыть свою личность.
Сообщается, что на улицах в районах Козуэй-Бэй и Ванчай наблюдается усиленное присутствие полиции, в то числе сотрудников спецподразделений по борьбе с беспорядками.
В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в Гонконге до сих пор действуют некоторые ограничения, в том числе запрет на скопления групп более 8 человек. Полиция Гонконга ранее сообщала, что в сети появились призывы выйти на улицы во вторник вечером, в связи с чем правоохранительные органы выпустили предупреждение, что все вышедшие на марши будут могут быть признаны виновными в участии в незаконных собраниях.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Тогда власти США постоянно критиковали правительство Гонконга и полицию за любые действия против участников протестов и беспорядков.