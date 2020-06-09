https://ria.ru/20200609/1572701285.html
Адвокат рассказал, что может уберечь Ефремова от СИЗО
2020-06-09T16:54
2020-06-09T18:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572700052.html
https://ria.ru/20200609/1572697935.html
Екатерина В
Адвоката тоже посадить надо
45
Алексей Некрасов
Пандемию еще приписал
35
3
москва
РИА Новости
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Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Возраст актера Михаила Ефремова
, устроившего ДТП со смертельным исходом, пандемия коронавируса и непредумышленный состав преступления, скорее всего, уберегут его от СИЗО, считает адвокат Игорь Трунов
.
По его мнению, хотя актера могут арестовать, вероятность этого небольшая.
"Возраст, эпидемия коронавируса и непредумышленный состав преступления - вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики", - сказал адвокат РИА Новости.
Он отметил, что ситуация в московских СИЗО очень сложная из-за коронавируса и сотрудники стараются снизить число людей, находящихся под стражей.
Адвокат пояснил, что следствие может не торопиться предъявлять обвинение, поскольку необходимо собрать ряд документов, а для этого требуется время.
"Для правильной квалификации необходимо получить из больницы документы о смерти потерпевшего - выписку, заключение о причинно-следственных связях. Освидетельствование самого Ефремова. Техническое заключение по машине, что авария не стала следствием неисправности или технических особенностей автомобиля. Все документы надо заверить", - пояснил адвокат.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, в пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Защита сообщала РИА Новости, что сразу после аварии Ефремов подтвердил причастность к ДТП, но формально вину еще не признавал, это делается в рамках допроса, которого пока не было.