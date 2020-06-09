Адвокат рассказал, что может уберечь Ефремова от СИЗО

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ДТП на перекрестке улиц Малышева – Мамина Сибиряка в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возраст актера Возраст актера Михаила Ефремова , устроившего ДТП со смертельным исходом, пандемия коронавируса и непредумышленный состав преступления, скорее всего, уберегут его от СИЗО, считает адвокат Игорь Трунов

По его мнению, хотя актера могут арестовать, вероятность этого небольшая.

"Возраст, эпидемия коронавируса и непредумышленный состав преступления - вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики", - сказал адвокат РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в московских СИЗО очень сложная из-за коронавируса и сотрудники стараются снизить число людей, находящихся под стражей.

Адвокат пояснил, что следствие может не торопиться предъявлять обвинение, поскольку необходимо собрать ряд документов, а для этого требуется время.

"Для правильной квалификации необходимо получить из больницы документы о смерти потерпевшего - выписку, заключение о причинно-следственных связях. Освидетельствование самого Ефремова. Техническое заключение по машине, что авария не стала следствием неисправности или технических особенностей автомобиля. Все документы надо заверить", - пояснил адвокат.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, в пять утра он скончался.

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