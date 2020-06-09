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В Смоленской области проверят данные о невыплате компенсаций врачам
2020-06-09T16:54
смоленская область
смоленский район
происшествия
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смоленская область, смоленский район, происшествия

В Смоленской области проверят данные о невыплате компенсаций врачам

16:54 09.06.2020
168
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации о невыплате денежных компенсаций медработникам Смоленской областной клинической психиатрической больницы, которые оказывали помощь больным COVID-19, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области по сообщению в средствах массовой информации инициировано проведение доследственной проверки по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам Смоленской областной клинической психиатрической больницы в поселке Гедеоновка Смоленского района, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
Врач в госпитале COVID-19
7 июня, 15:08Распространение нового коронавируса
СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
Добавляется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой помощи
Вчера, 13:32Распространение нового коронавируса
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