В Смоленской области проверят данные о невыплате компенсаций врачам

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации о невыплате денежных компенсаций медработникам Смоленской областной клинической психиатрической больницы, которые оказывали помощь больным COVID-19, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области по сообщению в средствах массовой информации инициировано проведение доследственной проверки по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам Смоленской областной клинической психиатрической больницы в поселке Гедеоновка Смоленского района, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.
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