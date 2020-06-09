Медведев предупредил о возможном росте преступности после пандемии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о том, что после пандемии рост преступности в некоторых сферах может быть довольно длительным. Об этом он говорил на совещании "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в России до 2030 года".

"Наша задача — безусловно, максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса, причем мы понимаем с вами, что последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определенных сферах — я назвал некоторые, но коллеги, наверное, еще что-то назовут, — так вот, этот рост, он может быть достаточно длительным. Имею в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемий, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются. И конечно, это будет вести к появлению новых схем работы такого рода преступников", — сказал он.

Так, по его словам, за последние пять месяцев число киберпреступлений превысило 180 тысяч — это на 85 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

В целом, добавил Медведев, число преступлений в России за это время несколько уменьшилось, хотя это зависит и от региона, и от категории самих преступлений: "что-то падает, а какие-то преступления растут".

Несколько меньше стало преступлений, совершенных иностранцами, всего их 15 тысяч, отметил зампред Совбеза.

"Но надо иметь в виду, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, они потеряли работу из-за кризиса. В то же время в силу ограничений, введенных практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", — сказал он, подчеркнув, что это также нужно принимать во внимание при подготовке проекта концепции общественной безопасности.