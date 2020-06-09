https://ria.ru/20200609/1572700937.html
Аналитики ожидают рост спроса на каршеринг из-за коронавируса
2020-06-09T17:05
2020-06-09T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_0:322:3070:2048_1200x0_80_0_0_727df8678c36c886d6063fe5448d5520.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572653210.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572700937.html?chat_room_id=1572700937
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_0:322:3070:2048_1200x0_80_0_0_727df8678c36c886d6063fe5448d5520.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_158:0:2889:2048_1200x0_80_0_0_6343f844806c55a5725a96dacfb6dfe3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_499:0:2547:2048_1200x0_80_0_0_9a7a76828a61672add721e60aa1593a5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, экономика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости/Прайм. Каршеринг в России из-за пандемии коронавируса может стать более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.
Прогнозы развития каршеринга в целом позитивны, в ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки "насыщения" в Москве
и ряде других крупных городов. Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает – доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, указывают аналитики.
"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", - говорится в бюллетене.
При этом аналитики отмечают, что использование международного опыта, например, введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, развитие peer-to-peer каршеринга со сдачей в аренду частных автомобилей, поможет российскому каршерингу подстроиться под запросы потребителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.