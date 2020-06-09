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Аналитики ожидают рост спроса на каршеринг из-за коронавируса
2020-06-09T17:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, экономика

Аналитики ожидают рост спроса на каршеринг из-за коронавируса

17:05 09.06.2020 (обновлено: 17:10 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости/Прайм. Каршеринг в России из-за пандемии коронавируса может стать более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.
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Прогнозы развития каршеринга в целом позитивны, в ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки "насыщения" в Москве и ряде других крупных городов. Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает – доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, указывают аналитики.
"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", - говорится в бюллетене.
При этом аналитики отмечают, что использование международного опыта, например, введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, развитие peer-to-peer каршеринга со сдачей в аренду частных автомобилей, поможет российскому каршерингу подстроиться под запросы потребителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваЭкономика
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