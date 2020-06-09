https://ria.ru/20200609/1572700780.html
Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении
2020-06-09T16:47
2020-06-09T17:42
коронавирус covid-19
никол пашинян
армения
распространение нового коронавируса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1200x0_80_0_0_08f331d6238a25f860f03daf72ea5ade.jpg
https://ria.ru/20200609/1572691457.html
армения
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572700780.html?chat_room_id=1572700780
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1200x0_80_0_0_08f331d6238a25f860f03daf72ea5ade.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_241:0:2970:2047_1200x0_80_0_0_d8078c81f94d7fa4ed53c0ba5f791d6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_582:0:2629:2047_1200x0_80_0_0_abbfccfc27e3e578a55732466d9ed8e9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
заявил во вторник о том, что есть слабые надежды на приход в норму ситуации с распространением коронавируса в стране и призвал усиленно соблюдать профилактические меры.
"Есть слабые надежды на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Но это должно не ослабить, а повысить нашу бдительность", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
В частности, он заявил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности, недопущения массовых праздничных или траурных мероприятий. Премьер приветствовал также деятельность добровольцев, оповещающих на улицах граждан о противоэпидемических правилах.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 вылечились и 217 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.