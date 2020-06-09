Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении

ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян заявил во вторник о том, что есть слабые надежды на приход в норму ситуации с распространением коронавируса в стране и призвал усиленно соблюдать профилактические меры.

"Есть слабые надежды на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Но это должно не ослабить, а повысить нашу бдительность", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

В частности, он заявил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности, недопущения массовых праздничных или траурных мероприятий. Премьер приветствовал также деятельность добровольцев, оповещающих на улицах граждан о противоэпидемических правилах.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 вылечились и 217 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.