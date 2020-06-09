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Распространение нового коронавируса
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Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении
2020-06-09T17:42
коронавирус covid-19
никол пашинян
армения
распространение нового коронавируса
в мире
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коронавирус covid-19, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении

16:47 09.06.2020 (обновлено: 17:42 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил во вторник о том, что есть слабые надежды на приход в норму ситуации с распространением коронавируса в стране и призвал усиленно соблюдать профилактические меры.
"Есть слабые надежды на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Но это должно не ослабить, а повысить нашу бдительность", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
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В частности, он заявил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности, недопущения массовых праздничных или траурных мероприятий. Премьер приветствовал также деятельность добровольцев, оповещающих на улицах граждан о противоэпидемических правилах.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 вылечились и 217 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянАрменияВ мире
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