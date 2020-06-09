Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572700740.html
Медведев оценил работу над концепцией безопасности
2020-06-09T16:46
дмитрий медведев
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_0:0:2970:1671_1200x0_80_0_0_90b450c177202b4bc1e20388969d78d5.jpg
https://ria.ru/20200609/1572699276.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572700740.html?chat_room_id=1572700740
Новости
ru-RU
213
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_0:0:2970:1671_1200x0_80_0_0_90b450c177202b4bc1e20388969d78d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_167:0:2896:2047_1200x0_80_0_0_8e610efa0c91512c025c4d1109ee6f57.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_508:0:2555:2047_1200x0_80_0_0_60554105ce3d64c66e0023ffa23a20ec.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, генеральная прокуратура рф, общество

Медведев оценил работу над концепцией безопасности

16:45 09.06.2020 (обновлено: 16:46 09.06.2020)
213
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел совещание о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.
"Этот документ имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в нашей стране. Мы должны, естественно, стараться выводить эту работу на более высокий уровень, совершенствовать механизмы взаимодействия между государством и обществом", - заявил Медведев, начиная совещание.
Он напомнил, что предыдущая такая концепция была подписана президентом в 2013 году, срок ее действия составляет 7 лет. "Сейчас она нуждается в значительном обновлении с учетом изменившихся обстоятельств, на более долгосрочную перспективу", - подчеркнул зампред СБ РФ.
Медведев отметил, что эту работу по подготовке концепции ведет МВД России совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом и другими заинтересованными органами власти.
Дмитрий Медведев
Вчера, 16:27
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
6000014
Обсудить 1
Дмитрий МедведевГенеральная прокуратура РФОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев назвал сроки создания концепции общественной безопасности
Никол Пашинян
Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении
Дмитрий Медведев
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
Пассажиры на станции метро Библиотека имени Ленина в Москве
После пандемии надо доработать регламенты, считает депутат Мосгордумы
Дмитрий Медведев
Медведев предупредил о возможном росте преступности после пандемии
Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал протесты в США
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
В период пандемии удалось не допустить паники, заявил Медведев
Медицинские работники
В Смоленской области проверят данные о невыплате компенсаций врачам
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
Улицы Москвы пустуют в первый день после снятия режима самоизоляции
Медицинские маски
Минпромторг предложил ограничить госзакупки медицинских масок за рубежом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Кемерово убил знакомого из-за бизнеса с медицинскими масками
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
СМИ: в Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова привезли на допрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния