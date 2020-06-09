Медведев оценил работу над концепцией безопасности

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Во вторник он провел совещание о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.

"Этот документ имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в нашей стране. Мы должны, естественно, стараться выводить эту работу на более высокий уровень, совершенствовать механизмы взаимодействия между государством и обществом", - заявил Медведев, начиная совещание.

Он напомнил, что предыдущая такая концепция была подписана президентом в 2013 году, срок ее действия составляет 7 лет. "Сейчас она нуждается в значительном обновлении с учетом изменившихся обстоятельств, на более долгосрочную перспективу", - подчеркнул зампред СБ РФ.