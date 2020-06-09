https://ria.ru/20200609/1572700740.html
Медведев оценил работу над концепцией безопасности
2020-06-09T16:45
2020-06-09T16:46
дмитрий медведев
генеральная прокуратура рф
общество
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дмитрий медведев, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
Во вторник он провел совещание о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.
"Этот документ имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в нашей стране. Мы должны, естественно, стараться выводить эту работу на более высокий уровень, совершенствовать механизмы взаимодействия между государством и обществом", - заявил Медведев, начиная совещание.
Он напомнил, что предыдущая такая концепция была подписана президентом в 2013 году, срок ее действия составляет 7 лет. "Сейчас она нуждается в значительном обновлении с учетом изменившихся обстоятельств, на более долгосрочную перспективу", - подчеркнул зампред СБ РФ.
Медведев отметил, что эту работу по подготовке концепции ведет МВД России совместно с Генпрокуратурой
, Следственным комитетом и другими заинтересованными органами власти.