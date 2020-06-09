https://ria.ru/20200609/1572700673.html
Житель Кемерово убил знакомого из-за бизнеса с медицинскими масками
2020-06-09T16:44
2020-06-09T16:44
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости.
Житель Кемеровской области
организовал со знакомым продажу медицинских масок, а когда спрос на них упал, он поссорился с партнером и убил его, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Как отмечает ведомство, утром 8 июня местные жители увидели, что возле одного из частных домов в Кемерово
горит автомобиль. Прибывшие спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили у автомобиля тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и вызвали следственную группу. В ходе осмотра места преступления установлено, что у погибшего при себе имеется крупная сумма денег. В течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан.
"Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего, с которым они занимались продажей медицинских масок. Мужчина рассказал… что они прибрели у иностранного производителя большую партию медицинских масок, стали их продавать через фирму потерпевшего. Однако спрос на изделия упал, и около 150 тысяч масок остались нереализованными. Потерпевший предъявлял… по данному поводу претензии, требовал... деньги за непроданный товар. Из-за этого между ними постоянно возникали ссоры... Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. После чего… решил скрыть следы… преступления и поджег машину", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако от полученных травм скончался.
СК
возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.