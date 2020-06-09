Житель Кемерово убил знакомого из-за бизнеса с медицинскими масками

"Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего, с которым они занимались продажей медицинских масок. Мужчина рассказал… что они прибрели у иностранного производителя большую партию медицинских масок, стали их продавать через фирму потерпевшего. Однако спрос на изделия упал, и около 150 тысяч масок остались нереализованными. Потерпевший предъявлял… по данному поводу претензии, требовал... деньги за непроданный товар. Из-за этого между ними постоянно возникали ссоры... Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. После чего… решил скрыть следы… преступления и поджег машину", – говорится в сообщении.