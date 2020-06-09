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Минпромторг предложил ограничить госзакупки медицинских масок за рубежом
2020-06-09T16:39
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Минпромторг предложил ограничить госзакупки медицинских масок за рубежом

16:39 09.06.2020
166
© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил запретить госзакупки медицинских масок за рубежом до конца 2021 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовой информации.
"Установить срок действия запрета (на госзакупки за рубежом - ред.) в отношении медицинских масок, указанных в пункте 126 перечня, до 31 декабря 2021 г", - говорится в проекте.
"Объем производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличится в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность", - уточняется в пояснительной записке.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее, в мае, заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, тогда он озвучил прогноз, что производство медицинских и гигиенических тканевых масок в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.
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