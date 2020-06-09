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Улицы Москвы пустуют в первый день после снятия режима самоизоляции
2020-06-09T16:49
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Улицы Москвы пустуют в первый день после снятия режима самоизоляции

16:39 09.06.2020 (обновлено: 16:49 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди на улице у станции метро "Тверская" в Москве
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Люди на улице у станции метро "Тверская" в Москве
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Улицы Москвы в первый день снятия режима самоизоляции по-прежнему полупусты, и многие нашли в этом плюс: последний шанс запечатлеть такую Москву и сделать селфи без толпы на фоне главных достопримечательностей, передает корреспондент РИА Новости.
Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ, согласно которому, с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.

Идеальное время для селфи

Тверская - одна из главных улиц Москвы, где обычно кипит жизнь и проезжают тысячи машин, еще не успела вернуться к привычному ритму. Там можно встретить лишь офисных работников, консультантов из магазинов одежды, работников банковской сферы.
"Мы работаем здесь, в офисе, решили ненадолго выйти, подышать свежим воздухом, взять кофе и пройтись по скверу. Мы наконец-то можем спокойно это сделать", - рассказала Оксана, работающая в одном из офисов.
На лавочках в тени сквера на Тверском бульваре отдыхают доставщики еды, они заполнили практически все свободные места.
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График снятия ограничений в Москве
Такой же полупустой оказалась Манежная площадь. Отчётливо слышно объявление из ресторана быстрого питания о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Подойдя поближе, можно увидеть сотрудника ресторана, который также просит посетителей встать за ограничительную черту и при желании воспользоваться санитайзером.
Москвичи уже приспособились к новой реальности: никто не толпится, большинство носит маски, пользуются антисептиком и перчатками.
Вдруг через толпу прошёл мужчина, который возмущённо сказал "Какие полтора метра? Все уже сняли!" Администратор ресторана пожал плечами, а женщина из очереди ответила: "Меры-то сняли, а вот соцдистанция и маски остались. Прежде чем так возмущаться, лучше бы новости почитали". И словно в подтверждение слов женщины из колонок зазвучало сообщение о необходимости соблюдать правила.
Пуст и Александровский сад. Многие прячутся от палящего солнца на лавочках в тени. Две пожилые москвички встретились впервые с момента начала самоизоляции.
"Мы пока ещё не решили, куда пойдём, пока встретились здесь. Жаль, что ещё кафе не открылись, так бы мы на веранде выпили бы кофе и поболтали. Мы не виделись очень долго, разговаривали в основном по телефону", - рассказала одна из москвичек.
По их словам, режим самоизоляции первое время было сложно соблюдать, но спустя время привыкли.
А вот на Никольской улице народу больше. Здесь можно встретить много подростков и молодёжи. Многие делают селфи на фоне ГУМа или Красной площади.
"Вы посмотрите, здесь почти нет людей. Раньше приходилось ракурс выбирать, а теперь как не повернись, везде свободно. Здорово же!" - радуется девушка Алина.
Радость подростков также разделяют и профессиональные фотографы - их на улице тоже много. В объективы фотокамер продают как и панорамы города, так и люди.
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"Я с самого утра фотографирую Москву. Раньше я не мог этого делать, так как нужен был пропуск, расстроился даже, что не получится запечатлеть пустую Москву, но сегодня людей не очень много. Мне кажется, что это последняя возможность сделать такие фото, скоро все вернётся в своё русло", - заявил агентству фотограф Сергей.

Возвращение салонов красоты и бытовых услуг

Сланы красоты, расположенные в центре, заполнены, записаться на ближайшие два дня уже невозможно. Телефон администраторов разрывается, все хотят как можно поскорее записаться на стрижку, маникюр или педикюр. В разговоре с РИА Новости многие отметили, что активная запись началась после объявления об открытии салонов.
В спальных районах ситуация похожая, на июнь запись уже заполнена, на июль уже начинает постепенно тоже заполняться.
Стоит отметить, что в первый день работы салонов нет большого ажиотажа, очередей не наблюдается. Клиенты приходят строго по записи, мастера работают исключительно в масках и в специальной одежде. После каждого клиента рабочая поверхность дезинфицируется.
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В ателье ситуация спокойнее, заказов не так много - в основном просят ушить платья или брюки.
"Многие, прежде чем прийти ко мне, звонят и спрашивают, как правильно поставить метки, чтобы брюки подшить, и только потом приходят", - рассказала сотрудница ателье.

Неспешные прогулки по парку

В парке Горького и Музеоне народу значительно больше, чем на центральных улицах столицы. Вдоль набережных катаются на самокатах, велосипедах, другие же уютно разместились на лавочках и на траве и загорают.
Также видно, как рестораторы готовятся к открытию летних веранд. Вовсю идёт монтаж, дизайнеры создают "уютные уголки", а сотрудники активно моют окна, столы и мебель.
Внутри парка, возле пруда, образовалось несколько групп, которые решили устроить семейный пикник. Как рассказала Марина, она очень давно ждала того момента, когда сможет выйти погулять с ребёнком по парку.
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"Он у меня очень активный, и ему нечем было себя занять все это время, пока мы сидели дома, постоянно просился на улицу побегать. Я, конечно, иногда разрешала, но не часто. А вот сейчас я могу его спокойно отпустить", - рассказала она.
Несмотря на то что возле пруда образовалось несколько компаний, вокруг царит тишина, многие просто лежат на покрывале и наслаждаются летней погодой. Вокруг царит умиротворяющая атмосфера. Город медленно возвращается в свой ритм после трёх месяцев карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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