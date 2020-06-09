После пандемии надо доработать регламенты, считает депутат Мосгордумы

"Как только мы вернемся в спокойное время, будет возможность доработать регламенты, предусмотреть возможность еще каких-то других вирусов, биологических угроз и к ним готовиться. В новейшей истории мы с такой угрозой еще не сталкивались, мы сейчас нарабатываем уникальный опыт предотвращения этой угрозы. Понятно, что он требует дальнейшего анализа, работы над ошибками. Сделать это нужно будет обязательно, но как только мы поймем, что мы с главной бедой справились", - сказал Щитов.