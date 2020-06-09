https://ria.ru/20200609/1572700118.html
После пандемии надо доработать регламенты, считает депутат Мосгордумы
2020-06-09T16:38
2020-06-09T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл щитов
московская городская дума
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл щитов, московская городская дума, москва, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
После пандемии нужно будет проанализировать все, что происходило в Москве
, доработать регламенты, предусмотреть возможность каких-то еще угроз и то, как будут мобилизированы городские системы и как восстанавливать экономику, сообщил глава комиссии Мосгордумы
по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов
в эфире радиостанции "Говорит Москва"
.
"Как только мы вернемся в спокойное время, будет возможность доработать регламенты, предусмотреть возможность еще каких-то других вирусов, биологических угроз и к ним готовиться. В новейшей истории мы с такой угрозой еще не сталкивались, мы сейчас нарабатываем уникальный опыт предотвращения этой угрозы. Понятно, что он требует дальнейшего анализа, работы над ошибками. Сделать это нужно будет обязательно, но как только мы поймем, что мы с главной бедой справились", - сказал Щитов.
Он добавил, что в настоящий момент никто не может гарантировать, что не будет второй волны, но нужно подождать, пока все закончится, и сделать работу над ошибками, разрабатывать меры на будущее.
"И не только эпидемиологические или штрафные, но и по работе экономики в новых условиях, мобилизации каких-то систем городских, это огромная работа предстоит после того, как пандемия отойдет", - сказал Щитов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.