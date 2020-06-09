МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на встрече с ветеранами.

"Все госпитали ветеранов войн мы выводим из ковида. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием ковидных больных. Порядка десяти дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И скорее всего к 24 июня запустим плановый прием ветеранов – во всех трех госпиталях", – рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что с 15 июня в полном объеме будет восстановлена программа "Санаторий на дому", с соблюдением масочно-перчаточного режима и обязательным тестированием персонала, которые выезжают на дом к ветерану.

Также Ракова напомнила, что по указу президента России фронтовики, труженики тыла и многие другие уже награждены юбилейной медалью – 19 тысяч медалей вручили до начала самоизоляции. Остальные 37 тысяч медалей вручат в домашней обстановке, чтобы не подвергать ветеранов лишнему риску.

Руководитель столичного Департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак рассказал, что людей, которые будут вручать медали, проходят тестирование на коронавирус.

"Как только будут сняты все ограничения, сможем продолжить проведение наших конференций и различных мероприятий на эту тему. Потому что попытки фальсификации истории не останавливаются. А кто, кроме вас, может правдиво рассказать, как развивались события 75 лет назад", – отметила Ракова.