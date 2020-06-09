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Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов
2020-06-09T16:30
анастасия ракова
москва
общество
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анастасия ракова , москва, общество

Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов

16:30 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на встрече с ветеранами.
"Все госпитали ветеранов войн мы выводим из ковида. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием ковидных больных. Порядка десяти дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И скорее всего к 24 июня запустим плановый прием ветеранов – во всех трех госпиталях", – рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что с 15 июня в полном объеме будет восстановлена программа "Санаторий на дому", с соблюдением масочно-перчаточного режима и обязательным тестированием персонала, которые выезжают на дом к ветерану.
Также Ракова напомнила, что по указу президента России фронтовики, труженики тыла и многие другие уже награждены юбилейной медалью – 19 тысяч медалей вручили до начала самоизоляции. Остальные 37 тысяч медалей вручат в домашней обстановке, чтобы не подвергать ветеранов лишнему риску.
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Руководитель столичного Департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак рассказал, что людей, которые будут вручать медали, проходят тестирование на коронавирус.
"Как только будут сняты все ограничения, сможем продолжить проведение наших конференций и различных мероприятий на эту тему. Потому что попытки фальсификации истории не останавливаются. А кто, кроме вас, может правдиво рассказать, как развивались события 75 лет назад", – отметила Ракова.
По итогам встречи было принято решение о том, что такие собрания будут проводиться на регулярной основе - ежемесячно.
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