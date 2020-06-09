Суд в Кемерово отказался освободить из СИЗО совладельца "Зимней вишни"

"Постановлением Центрального районного суда г. Кемерово в отношении Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, продлен срок содержания под стражей на три месяца, всего до пяти месяцев - до 24 августа 2020 года… По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 6 мая 2020 года в отношении Вишневского В.Н. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", – говорится в сообщении.