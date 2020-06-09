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Суд в Кемерово отказался освободить из СИЗО совладельца "Зимней вишни"
2020-06-09T16:31
пожар в торговом центре в кемерово
кемеровский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
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пожар в торговом центре в кемерово, кемеровский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия

Суд в Кемерово отказался освободить из СИЗО совладельца "Зимней вишни"

16:30 09.06.2020 (обновлено: 16:31 09.06.2020)
804
© СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
© СК РФ
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КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости. Суд в Кемерово отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов на содержание в СИЗО совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оставив его под арестом до 24 августа, сообщается на сайте Кемеровского областного суда.
Ранее сообщалось, что Вишневского доставили в СИЗО Кемерово 14 апреля. Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта его экстрадировали из Польши и в СИЗО Калининграда поместили на 14-дневный карантин, затем ему предъявили обвинение в даче взятки.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
30 мая, 08:30
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
"Постановлением Центрального районного суда г. Кемерово в отношении Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, продлен срок содержания под стражей на три месяца, всего до пяти месяцев - до 24 августа 2020 года… По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 6 мая 2020 года в отношении Вишневского В.Н. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
4 марта, 14:42
Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровский областной судСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоПроисшествия
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