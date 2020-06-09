https://ria.ru/20200609/1572699276.html
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
2020-06-09T16:27
2020-06-09T16:46
россия
дмитрий медведев
общество
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россия, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом несколько уменьшилось, хотя, конечно, естественно, все в деталях, как принято говорить, и зависит и от региона, и от категории тех или иных деяний — то есть преступлений, которые совершаются: что-то падает, а какие-то преступления растут", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".
По его словам, в каких-то регионах увеличились тяжкие преступления, и данный вопрос планируется обсудить в ходе совещания.