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Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
2020-06-09T16:46
россия
дмитрий медведев
общество
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россия, дмитрий медведев, общество

Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

16:27 09.06.2020 (обновлено: 16:46 09.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом несколько уменьшилось, хотя, конечно, естественно, все в деталях, как принято говорить, и зависит и от региона, и от категории тех или иных деяний — то есть преступлений, которые совершаются: что-то падает, а какие-то преступления растут", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".
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По его словам, в каких-то регионах увеличились тяжкие преступления, и данный вопрос планируется обсудить в ходе совещания.
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РоссияДмитрий МедведевОбщество
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