Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

"За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом несколько уменьшилось, хотя, конечно, естественно, все в деталях, как принято говорить, и зависит и от региона, и от категории тех или иных деяний — то есть преступлений, которые совершаются: что-то падает, а какие-то преступления растут", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".