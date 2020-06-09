Транспортную развязку в Нижнем Новгороде построят к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода, заявил губернатор Глеб Никитин.
Глава региона во вторник провел выездное совещание на месте строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино, на пересечении автодорог Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина в областном центре.
"Подрядчик – а это нижегородская компания - вышел на объект в начале мая, получив подтверждение на право работы в период режима повышенной готовности. Здесь соблюдаются все необходимые меры безопасности. Как мы видим, режим не оказывает серьезного влияния на ход работ. Закончить стройку должны к октябрю 2021 года, но мы договорились с подрядчиком, что постараемся завершить ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода (летом 2021 года – ред.). Развязки в Ольгине и Сормове - два знаковых проекта дорожного строительства, которые реализуются к юбилею города", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как рассказал губернатор, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – самый крупный проект в сфере строительства дорожной инфраструктуры в регионе. Протяженность двухуровневой развязки – почти 1,5 километра, число полос движения – от четырех до шести.
Никитин отметил, что по имеющейся сейчас дороге в сутки проходит до 4300 машин. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Новая развязка разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.
"Важный момент: строительство ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Требования и контроль - повышенные. Эта стройка является самым масштабным мероприятием нацпроекта, но далеко не единственным. В текущем году мы планируем отремонтировать 878 километров автодорог в Нижегородской области - на 116 километров больше, чем в 2019-м. Региональная программа включает в себя почти 200 участков. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из ключевых национальных проектов, и сбавлять темпы работы по нему ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Никитин.
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