Транспортную развязку в Нижнем Новгороде построят к 800-летию города

Как рассказал губернатор, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – самый крупный проект в сфере строительства дорожной инфраструктуры в регионе. Протяженность двухуровневой развязки – почти 1,5 километра, число полос движения – от четырех до шести.

Никитин отметил, что по имеющейся сейчас дороге в сутки проходит до 4300 машин. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Новая развязка разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.