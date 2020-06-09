В период пандемии удалось не допустить паники, заявил Медведев

"Наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период (пандемии коронавируса - ред.). Нам удалось не допустить паники среди людей", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".