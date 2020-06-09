Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572699226.html
В период пандемии удалось не допустить паники, заявил Медведев
2020-06-09T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868320_0:0:2951:1660_1200x0_80_0_0_51372683e8379a30ca15f9a427cc42ec.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572699226.html?chat_room_id=1572699226
Новости
ru-RU
233
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868320_0:0:2951:1660_1200x0_80_0_0_51372683e8379a30ca15f9a427cc42ec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868320_179:0:2910:2048_1200x0_80_0_0_254629be5e6401f2f9d32ab17f3c5cce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868320_520:0:2568:2048_1200x0_80_0_0_f9ee17b390c9bdfae8f8e4a76a604994.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев

В период пандемии удалось не допустить паники, заявил Медведев

16:26 09.06.2020 (обновлено: 16:45 09.06.2020)
233
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса"
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система общественной безопасности в России доказала свою эффективность, в период пандемии коронавируса удалось не допустить паники среди людей и обострения криминогенной ситуации, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период (пандемии коронавируса - ред.). Нам удалось не допустить паники среди людей", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".
Он добавил, что удалось "как следствие в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
6330315
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Медведев
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
Никол Пашинян
Пашинян заявил о надежде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в Армении
Машина скорой помощи в Непале
В Непале число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
Улицы Москвы пустуют в первый день после снятия режима самоизоляции
Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
В Чехии более семи тысяч человек вылечились от COVID-19
Дмитрий Медведев
Медведев назвал сроки создания концепции общественной безопасности
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
Врач
"Врачи без границ" открыли центры для лечения COVID-19 в Мексике
Дмитрий Медведев
Медведев оценил работу над концепцией безопасности
Американские доллары
Развивающиеся страны восстановятся быстрее развитых, считает эксперт
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Власти Москвы возобновляют мероприятия по поддержке ветеранов
Дмитрий Медведев
Медведев предупредил о возможном росте преступности после пандемии
Медицинские маски
Минпромторг предложил ограничить госзакупки медицинских масок за рубежом
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния