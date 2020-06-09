В период пандемии удалось не допустить паники, заявил Медведев

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система общественной безопасности в России доказала свою эффективность, в период пандемии коронавируса удалось не допустить паники среди людей и обострения криминогенной ситуации, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период (пандемии коронавируса - ред.). Нам удалось не допустить паники среди людей", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".
Он добавил, что удалось "как следствие в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем".
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