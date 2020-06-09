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Распространение нового коронавируса
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В Непале число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи
2020-06-09T16:24
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, непал, в мире

В Непале число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи

16:24 09.06.2020
135
© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
Машина скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Twitter.
По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 323 случая заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 4085. За сутки с COVID-19 скончался один человек, в общей сложности в стране умерли 15 пациентов с коронавирусом.
Во 2-ой провинции выявлено 1494 заразившихся, в 5-ой провинции – 1233 случая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНепалВ мире
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