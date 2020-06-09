В Непале число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи

По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 323 случая заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 4085. За сутки с COVID-19 скончался один человек, в общей сложности в стране умерли 15 пациентов с коронавирусом.