В Непале число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Twitter.
По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 323 случая заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 4085. За сутки с COVID-19 скончался один человек, в общей сложности в стране умерли 15 пациентов с коронавирусом.
Во 2-ой провинции выявлено 1494 заразившихся, в 5-ой провинции – 1233 случая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.