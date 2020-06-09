https://ria.ru/20200609/1572698906.html
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965
2020-06-09T16:21
2020-06-09T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
черногория
северная македония
сербия
босния и герцеговина
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, северная македония, сербия, босния и герцеговина, в мире
БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости.
Смертей больных COVID-19
за сутки в Сербии
не было, выявлено 69 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа не умер ни один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 250 человек. Выявлено 69 новых зараженных, всего 11 965 больных", - заявил минздрав во вторник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар накануне заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии
и Герцеговины, Черногории
, Северной Македонии и Албании
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.