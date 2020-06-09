В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965

БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. Смертей больных Смертей больных COVID-19 за сутки в Сербии не было, выявлено 69 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.

"В последние 24 часа не умер ни один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 250 человек. Выявлено 69 новых зараженных, всего 11 965 больных", - заявил минздрав во вторник.

Министр здравоохранения Златибор Лончар накануне заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.

Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории , Северной Македонии и Албании