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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965
2020-06-09T16:21
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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965

16:21 09.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. Смертей больных COVID-19 за сутки в Сербии не было, выявлено 69 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
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"В последние 24 часа не умер ни один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 250 человек. Выявлено 69 новых зараженных, всего 11 965 больных", - заявил минздрав во вторник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар накануне заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
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Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧерногорияСеверная МакедонияСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
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