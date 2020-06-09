В Чехии более семи тысяч человек вылечились от COVID-19

"В настоящее время в республике насчитывается 2362 больных коронавирусом, за последние сутки прибавилось 69 новых заразившихся. Лаборатории провели в понедельник 4571 тест, соотношение числа заразившихся к числу тестированных сократилось до показателя 1,51%, что почти вдвое ниже, чем в воскресенье", - говорится в сообщении.

В последнее время в стране были зарегистрированы две крупные вспышки COVID-19. На шахте Darkov, расположенной на окраине города Карвина на северо-востоке республики, положительный результат тестирования получен более чем у 400 человек - как работников предприятия, так и их родственников. Кроме того, в доме престарелых в городе Литовеле на северо-востоке Чехии, коронавирус обнаружен у 16 пациентов и членов персонала.