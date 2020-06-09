https://ria.ru/20200609/1572698788.html
В Чехии более семи тысяч человек вылечились от COVID-19
2020-06-09T16:19
2020-06-09T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чехия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чехия, в мире
ПРАГА, 9 июн - РИА Новости.
За 100 дней распространения коронавируса
в Чехии
им заразились 9697 человек, из них вылечились 7009, скончались 328 человек, сообщила во вторник пресс-служба минздрава.
"В настоящее время в республике насчитывается 2362 больных коронавирусом, за последние сутки прибавилось 69 новых заразившихся. Лаборатории провели в понедельник 4571 тест, соотношение числа заразившихся к числу тестированных сократилось до показателя 1,51%, что почти вдвое ниже, чем в воскресенье", - говорится в сообщении.
В последнее время в стране были зарегистрированы две крупные вспышки COVID-19. На шахте Darkov, расположенной на окраине города Карвина на северо-востоке республики, положительный результат тестирования получен более чем у 400 человек - как работников предприятия, так и их родственников. Кроме того, в доме престарелых в городе Литовеле на северо-востоке Чехии, коронавирус обнаружен у 16 пациентов и членов персонала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.