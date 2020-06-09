В Алтайском крае ответили на сообщения о согласовании данных по COVID-19

Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией

БАРНАУЛ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко действительно согласовывает сообщения оперштаба по коронавирусу, но утверждает информацию и документы, а не цифры, заявил РИА Новости официальный представитель штаба Евгений Нечепуренко.

Ранее оперштаб Алтайского края опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу, которая начиналась с фразы: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Именно так зовут главу региона. Сообщение оперативно удалили, однако скриншот попал в СМИ.

"Документы оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, безусловно, выходят за подписью или по согласованию с руководителем оперативного штаба региона, которым является губернатор края. Глава региона согласовывает не цифры, а информацию и документы, которые направляются от имени органа, который он возглавляет", - рассказал Нечепуренко.

Он уточнил, что все данные по обстановке с коронавирусом формируются несколькими федеральными и региональными структурами - управлением Роспотребнадзора , главным управлением МВД России по Алтайскому краю, минздравом края и другими ведомствами.

В Алтайском крае 2458 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 68 за минувшие сутки. Четыре человека скончались.