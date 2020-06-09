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Распространение нового коронавируса
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В Алтайском крае ответили на сообщения о согласовании данных по COVID-19
2020-06-09T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край

В Алтайском крае ответили на сообщения о согласовании данных по COVID-19

16:19 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко действительно согласовывает сообщения оперштаба по коронавирусу, но утверждает информацию и документы, а не цифры, заявил РИА Новости официальный представитель штаба Евгений Нечепуренко.
Ранее оперштаб Алтайского края опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу, которая начиналась с фразы: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Именно так зовут главу региона. Сообщение оперативно удалили, однако скриншот попал в СМИ.
"Документы оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, безусловно, выходят за подписью или по согласованию с руководителем оперативного штаба региона, которым является губернатор края. Глава региона согласовывает не цифры, а информацию и документы, которые направляются от имени органа, который он возглавляет", - рассказал Нечепуренко.
Он уточнил, что все данные по обстановке с коронавирусом формируются несколькими федеральными и региональными структурами - управлением Роспотребнадзора, главным управлением МВД России по Алтайскому краю, минздравом края и другими ведомствами.
В Алтайском крае 2458 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 68 за минувшие сутки. Четыре человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский край
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