"Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе, заявила эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры, хранитель памятников города Надежда Ефремова считает, что "Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе для защиты от негативных природных воздействий, хотя ему и необходима реставрация.

Медный всадник - памятник первому российскому императору Петру I, стал одним из символов Санкт-Петербурга . Его торжественное открытие, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года на Сенатской площади.

"Мне кажется, что задача всех нас, и хранителей, и горожан – сохранить авторское прочтение памятников. Памятники для этого и создаются, чтобы сохранять для нас незыблемость того авторского впечатления, которое было изначально", - сказала Ефремова на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о целесообразности возведения над "Медным всадником" стеклянного купола.

Ефремова отметила также, что подобные павильоны, которые не только защищают памятники от негативных природных воздействий, но и позволяют им "дышать", пока не спроектированы.

При этом, по ее словам, "Медный всадник" нуждается в комплексной реставрации, которая последний раз проводилась в 2003 году. "Уже настало время, когда мы должны очень внимательно заняться бронзой", - отметила она, добавив, что также нужно проанализировать состояние постамента, где наблюдается деструкция составляющих камней.

Ефремова назвала "Медный всадник" уникальным как по художественным достоинствам, так и по конструктивным особенностям. По ее словам, французский скульптор Этьен Фальконе при создании этого памятника "проявил себе как изобретательный, прозорливый инженер".

Так, третья точка опоры "Медного всадника", где второе кольцо змеи соприкасается с хвостом коня, чье основание не закреплено, обеспечивает защиту памятника от сильных боковых ветров, пояснила эксперт. Как добавила Ефремова, при этом возникает эффект того, что конная статуя "переминается с ноги на ногу", и хвост коня выполняет роль "распределителя ветровой нагрузки".

Заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова сообщила в свою очередь, что затраты на реставрацию "Медного всадника", чье состояние сейчас является удовлетворительным, составляют около 45 миллионов рублей. Музей в июне направит в администрацию Петербурга заявку на финансирование реставрационных работ в 2021 году, однако с учетом сложной экономической ситуации нет гарантий, что деньги будут выделены.