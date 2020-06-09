Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200609/1572698600.html
"Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе, заявила эксперт
2020-06-09T16:19
культура
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153343/66/1533436618_0:0:1500:845_1200x0_80_0_0_ebfb14518d6e8a4169936fb906e53162.jpg
https://realty.ria.ru/20200526/1571991016.html
https://ria.ru/20170818/1500456640.html
санкт-петербург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572698600.html?chat_room_id=1572698600
Новости
ru-RU
265
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153343/66/1533436618_0:0:1500:845_1200x0_80_0_0_ebfb14518d6e8a4169936fb906e53162.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153343/66/1533436618_139:0:1500:1021_1200x0_80_0_0_70253f9ed32c600d5fa8b7e4bda5d7da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153343/66/1533436618_479:0:1500:1021_1200x0_80_0_0_3cd601c2ec931d857a858e61117d0061.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург

"Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе, заявила эксперт

16:19 09.06.2020
265
© РИА Новости / Сергей ПятаковПамятник Петру Первому "Медный всадник" на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Памятник Петру Первому "Медный всадник" на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры, хранитель памятников города Надежда Ефремова считает, что "Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе для защиты от негативных природных воздействий, хотя ему и необходима реставрация.
Медный всадник - памятник первому российскому императору Петру I, стал одним из символов Санкт-Петербурга. Его торжественное открытие, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года на Сенатской площади.
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
26 мая, 10:39
Реставраторы начали промывку Медного всадника в Петербурге
"Мне кажется, что задача всех нас, и хранителей, и горожан – сохранить авторское прочтение памятников. Памятники для этого и создаются, чтобы сохранять для нас незыблемость того авторского впечатления, которое было изначально", - сказала Ефремова на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о целесообразности возведения над "Медным всадником" стеклянного купола.
Ефремова отметила также, что подобные павильоны, которые не только защищают памятники от негативных природных воздействий, но и позволяют им "дышать", пока не спроектированы.
При этом, по ее словам, "Медный всадник" нуждается в комплексной реставрации, которая последний раз проводилась в 2003 году. "Уже настало время, когда мы должны очень внимательно заняться бронзой", - отметила она, добавив, что также нужно проанализировать состояние постамента, где наблюдается деструкция составляющих камней.
Ефремова назвала "Медный всадник" уникальным как по художественным достоинствам, так и по конструктивным особенностям. По ее словам, французский скульптор Этьен Фальконе при создании этого памятника "проявил себе как изобретательный, прозорливый инженер".
Так, третья точка опоры "Медного всадника", где второе кольцо змеи соприкасается с хвостом коня, чье основание не закреплено, обеспечивает защиту памятника от сильных боковых ветров, пояснила эксперт. Как добавила Ефремова, при этом возникает эффект того, что конная статуя "переминается с ноги на ногу", и хвост коня выполняет роль "распределителя ветровой нагрузки".
Заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова сообщила в свою очередь, что затраты на реставрацию "Медного всадника", чье состояние сейчас является удовлетворительным, составляют около 45 миллионов рублей. Музей в июне направит в администрацию Петербурга заявку на финансирование реставрационных работ в 2021 году, однако с учетом сложной экономической ситуации нет гарантий, что деньги будут выделены.
"Сможем ли мы отреставрировать "Медный всадник" на следующий год, пока нельзя сказать однозначно", - заключила Крылова.
Памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге
18 августа 2017, 03:52
Памятник Петру I скульптора Этьена Фальконе "Медный всадник"
1101010
Обсудить 0
КультураСанкт-Петербург
Рекомендуем
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал ДТП с Ефремовым
Сотрудники правоохранительных органов у дома актера Михаила Ефремова в Москве. 9 июня 2020
Ефремова повезли на допрос
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
Улицы Москвы пустуют в первый день после снятия режима самоизоляции
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
Зрители на праздничном концерте на по случаю празднования Дня России
"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгоградской области мужчина открыл огонь из ружья по трем рыбакам
ДТП на перекрестке улиц Малышева – Мамина Сибиряка в Екатеринбурге
Адвокат рассказал, что может уберечь Ефремова от СИЗО
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Кабардино-Балкарии выявили работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния