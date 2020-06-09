В Кабардино-Балкарии выявили работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*

"По версии следствия, жители города Майский, достоверно зная о решении Верховного суда России от 20 апреля 2017 года, в период с мая 2018 года по май 2020 года осуществляли деятельность ячейки организации "Управленческий центр Свидетели Иеговы* в России" на территории Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.