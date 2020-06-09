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В Кабардино-Балкарии выявили работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*
2020-06-09T16:14
вооруженные силы рф
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
майский район
происшествия
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вооруженные силы рф, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии выявили работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*

16:14 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту деятельности в Майском районе республики "Свидетели Иеговы"*, сообщает региональное СУ СК.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
Автомобиль Следственного комитета России
30 января, 16:30
В Коми завели дело об организации тайных собраний "Свидетелей Иеговы"*
"По версии следствия, жители города Майский, достоверно зная о решении Верховного суда России от 20 апреля 2017 года, в период с мая 2018 года по май 2020 года осуществляли деятельность ячейки организации "Управленческий центр Свидетели Иеговы* в России" на территории Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, подозреваемые "организовывали и непосредственно принимали участие в проведении занятий по изучению и распространению среди жителей региона идеологии экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по КБР", - уточняет ведомство.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 января, 16:57
В Мурманске задержали организатора подразделения Свидетелей Иеговы*
2902006
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Вооруженные силы РФСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Майский районПроисшествия
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