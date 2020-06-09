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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200609/1572698331.html
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
2020-06-09T17:01
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
война в сирии
в мире
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Только на днях задержанный игиловец дал показания, что британские спецы нанимают людей следить за маршрутами наших и докладывать им. И прямо утверждал, что цель этого - теракты.
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60
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, в мире

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

16:15 09.06.2020 (обновлено: 17:01 09.06.2020)
55382
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 июн — РИА Новости. В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
"Утром 9 июня <...> при развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства", — уточняется в заявлении.
В результате инцидента никто не пострадал. Военные благополучно вернулись на базу.
Всего за сутки в Сирии зафиксировали два нарушения режима прекращения боевых действий.
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осенью прошлого года провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование. Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииВ мире
Популярные комментарии
Только на днях задержанный игиловец дал показания, что британские спецы нанимают людей следить за маршрутами наших и докладывать им. И прямо утверждал, что цель этого - теракты.
9 июня, 17:14
Сергей Смирнов
80102411
Похоже на охоту кабанчика в кобани
9 июня, 17:24
Павлуша Сысойев
6200021
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