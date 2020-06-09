https://ria.ru/20200609/1572698331.html
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
2020-06-09T16:15
2020-06-09T17:01
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
война в сирии
в мире
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Сергей Смирнов
Только на днях задержанный игиловец дал показания, что британские спецы нанимают людей следить за маршрутами наших и докладывать им. И прямо утверждал, что цель этого - теракты.
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Павлуша Сысойев
Похоже на охоту кабанчика в кобани
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, в мире
ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 июн — РИА Новости.
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения
.
"Утром 9 июня <...> при развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства", — уточняется в заявлении.
В результате инцидента никто не пострадал. Военные благополучно вернулись на базу.
Всего за сутки в Сирии зафиксировали два нарушения режима прекращения боевых действий.
Владимир Путин
и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
осенью прошлого года провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование. Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".