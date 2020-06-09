В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 июн — РИА Новости. В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения

"Утром 9 июня <...> при развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства", — уточняется в заявлении.

В результате инцидента никто не пострадал. Военные благополучно вернулись на базу.

Всего за сутки в Сирии зафиксировали два нарушения режима прекращения боевых действий.

Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.