Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал", - сказал РИА Новости Михалков.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.