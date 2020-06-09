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Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом
2020-06-09T18:56
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Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом

16:13 09.06.2020 (обновлено: 18:56 09.06.2020)
20995
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков считает, что "ослепленной безнаказанностью" актер Михаил Ефремов, пришел к "закономерному финалу".
"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал", - сказал РИА Новости Михалков.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:59
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНикита МихалковПроисшествия
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