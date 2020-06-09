Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков считает, что "ослепленной безнаказанностью" актер Михаил Ефремов, пришел к "закономерному финалу".
"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал", - сказал РИА Новости Михалков.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
Вчера, 15:59Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП