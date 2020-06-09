Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. О погибшем в ДТП с актером О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Захарова, который за 10 минут до этого выполнил свой последний заказ. Впоследствии курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

"Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", - говорится в сообщении в Instagram сервиса "Деликатеска.ру".

Компания привела несколько отзывов о Захарове, они продолжают поступать и в комментариях под этим сообщением.

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