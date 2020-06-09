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Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
2020-06-09T21:08
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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Наконец-то хоть несколько слов о погибшем человеке, а то все только о пьячужке! Жаль Сергея, простого человека, работяги, жил просто, зарабатывал свою копеечку на семью - как и большинство ... Вечный покой душе его ...
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество, происшествия

Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере

16:09 09.06.2020 (обновлено: 21:08 09.06.2020)
4383
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Захарова, который за 10 минут до этого выполнил свой последний заказ. Впоследствии курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
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Вчера, 16:01
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"Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", - говорится в сообщении в Instagram сервиса "Деликатеска.ру".
Компания привела несколько отзывов о Захарове, они продолжают поступать и в комментариях под этим сообщением.
"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек", "Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер, доставил все в целости и сохранности". "Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем", "Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ", "Отличный курьер.... Спасибо! Сергею Владимировичу выпишите премию", - пишут его клиенты.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
28004122
Обсудить 5
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Наконец-то хоть несколько слов о погибшем человеке, а то все только о пьячужке! Жаль Сергея, простого человека, работяги, жил просто, зарабатывал свою копеечку на семью - как и большинство ... Вечный покой душе его ...
9 июня, 16:17
kkwlinat
2500000
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