https://ria.ru/20200609/1572697935.html
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
2020-06-09T16:09
2020-06-09T21:08
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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kwlinat
Наконец-то хоть несколько слов о погибшем человеке, а то все только о пьячужке! Жаль Сергея, простого человека, работяги, жил просто, зарабатывал свою копеечку на семью - как и большинство ... Вечный покой душе его ...
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым
курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Захарова, который за 10 минут до этого выполнил свой последний заказ. Впоследствии курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
"Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", - говорится в сообщении в Instagram
сервиса "Деликатеска.ру".
Компания привела несколько отзывов о Захарове, они продолжают поступать и в комментариях под этим сообщением.
"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек", "Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер, доставил все в целости и сохранности". "Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем", "Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ", "Отличный курьер.... Спасибо! Сергею Владимировичу выпишите премию", - пишут его клиенты.