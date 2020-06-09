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Николай Долуда: поправки в Основной закон страны важны и необходимы
2020-06-09T16:08
россия
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общество
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россия, николай долуда, общество

Николай Долуда: поправки в Основной закон страны важны и необходимы

16:08 09.06.2020
45
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаНиколай Долуда
Николай Долуда
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ уже давно назрели, считает атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда.
"1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по изменениям Основного закона страны. Действующей Конституции РФ почти 30 лет. За это время в нашей стране многое изменилось. Изменилась и сама жизнь, и страна в целом. И, конечно, поправки в Конституцию РФ уже давно назрели, они важны и очень необходимы. Это гарантия социальной стабильности и ответственности государства перед своим народом", – сказал он.
Атаман входит в состав рабочей группы по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И, по его словам, изменился сам подход к работе над Основным законом страны.
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"Прежние Конституции отрабатывались кулуарно, отдельными группами управленцев без ведома жителей страны. В настоящее время к этому совершенно другой подход. Изменения в действующую Конституцию прорабатывались длительный период, вдумчиво, профессионально, с учетом мнения жителей страны и специалистов по многим направлениям деятельности", – подчеркнул Долуда.
Внесены основополагающие моменты, считает атаман ВсКО, – увеличиваются социальные гарантии, меняется система государственного управления, защищаются семейные ценности, обеспечивается территориальная целостность России, не допускается искажение истории и многие другие.
"Разве может человек, проживающий в нашей стране, не согласиться с этими поправками? Если такие люди и есть, то в масштабах всей России их мизерное количество. Я уверен в том, что каждый житель нашей страны, кто думает о будущем России, кому небезразлична ее судьба, должен прийти 1 июля на избирательные участки и проголосовать за поправки в Основной закон страны", – заключил Николай Долуда.
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РоссияНиколай ДолудаОбщество
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