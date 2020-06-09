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Туризм
https://ria.ru/20200609/1572697700.html
Крым с 1 июля откроется для туристов
2020-06-09T16:23
сергей аксенов (политик)
туризм
общество
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РИА Новости
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353
60
сергей аксенов (политик), общество

Крым с 1 июля откроется для туристов

16:08 09.06.2020 (обновлено: 16:23 09.06.2020)
10405
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование начинается с 9 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня.
"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства республики Крым", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.
Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев
3 июня, 14:19
Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториевВ Сочи открыли часть пляжей и санаториев в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Полностью снять ограничения власти планируют 10 июня. По информации администрации Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей.
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ТуризмСергей Аксенов (политик)Общество
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