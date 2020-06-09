Крым с 1 июля откроется для туристов

Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня.

"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства республики Крым", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.