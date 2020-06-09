В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

За последние сутки был зафиксирован 421 случай COVID-19, в результате чего общее число инфицированных достигло 35 306. Было выявлено семь летальных исходов, в общей сложности с начала эпидемии скончались 1492 человека. Отмечается, что за все время выздоровели более 21,3 тысячи пациентов.