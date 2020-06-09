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Распространение нового коронавируса
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В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
2020-06-09T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
португалия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, португалия, в мире

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

16:03 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Португалии превысило 35 тысяч, скончались почти 1,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки был зафиксирован 421 случай COVID-19, в результате чего общее число инфицированных достигло 35 306. Было выявлено семь летальных исходов, в общей сложности с начала эпидемии скончались 1492 человека. Отмечается, что за все время выздоровели более 21,3 тысячи пациентов.
В общей сложности в стране было проведено свыше 940 тысяч тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПортугалияВ мире
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