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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200609/1572697354.html
РПЦ еще раз простится со всеми умершими во время пандемии священниками
2020-06-09T16:02
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
россия
русская православная церковь
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коронавирус covid-19, россия, русская православная церковь

РПЦ еще раз простится со всеми умершими во время пандемии священниками

16:02 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Русская православная церковь может совершить общую соборную молитву обо всех священнослужителях, скончавшихся во время пандемии коронавируса, после ее окончания, формат этой поминальной акции еще может обсуждаться, сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
"Мы тут обсуждали с собратьями-архиереями, что, может быть, имело бы смысл по окончании этой эпидемии всем собраться вместе, чтобы помолиться обо всех ушедших. Почему? Потому что мы провожали не так, как мы обычно провожаем священнослужителей. Не служились соборные службы", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции.
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По его словам, ему самому пришлось отпевать в условиях ограничений из-за пандемии 83-летнего протоиерея Георгия Бреева, бывшего духовником Московской епархии, очень известного и любимого многими священнослужителя.
"Конечно, если бы он скончался в обычное время, то собралось бы огромное количество народа. Но, к сожалению, нельзя было это сделать. И, может быть, имело бы смысл вместе собраться и помолиться об этих людях, которых мы не смогли как-то достойно проводить в вечную жизнь", - сказал епископ.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, на данный момент скончалось несколько десятков священнослужителей РПЦ.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РоссияРусская православная церковь
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