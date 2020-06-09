https://ria.ru/20200609/1572697203.html
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
2020-06-09T16:01
2020-06-09T18:58
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
"Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был", - сказал Володин на пленарном заседании, добавив, что давление на следствие недопустимо.
Он также напомнил, что год назад Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП: теперь в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет.
Спикер Госдумы отметил, что в будущем необходимо будет "еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что есть какие-то недоработки или сбои в законе".
"Но ответственность сейчас установлена очень высокая", - добавил Володин.
ДТП с участием Ефремова произошло вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Рано утром он умер.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы).