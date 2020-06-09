Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спикер Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был", - сказал Володин на пленарном заседании, добавив, что давление на следствие недопустимо.

Он также напомнил, что год назад Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП: теперь в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет.

Спикер Госдумы отметил, что в будущем необходимо будет "еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что есть какие-то недоработки или сбои в законе".

"Но ответственность сейчас установлена очень высокая", - добавил Володин.

ДТП с участием Ефремова произошло вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Рано утром он умер.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.