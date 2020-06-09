У следствия по MH17 нет данных о запуске ракеты у Снежного и Зарощенского

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следствие по Следствие по крушению малайзийского Boeing MH17 не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня. В понедельник прокурор сообщил, что США не могут предоставить дополнительные спутниковые данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing.

"Мы провели расследование этой местности (Снежное и Зарощенское – ред.), основываясь на спутниковых снимках, фотографиях, показаниях свидетелей, телекоммуникационной информации и других источников доказательств", - сказал Бергер.

По его словам, следствие изучало спутниковые снимки до и после съемки MH17 на предмет установления изменений, которые могут указывать на имеющий место запуск ракеты.

"Следствие пришло к промежуточному выводу, что нет конкретных указаний на запуск ракеты "земля-воздух" 17 июля 2014", - сообщил прокурор.

Нидерландские специалисты утверждали, что ракета была выпущена из Снежного, которое на тот момент контролировали ополченцы. Однако специалисты "Алмаз-Антея" пришли к выводу, что если бы ракету выпустили из Снежного, то она не могла бы повредить левое крыло и левый двигатель Boeing. Производитель заявил, что провел три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места – с направления населенного пункта Зарощенское.

Совместная следственная группа (JIT) по авиакатастрофе заявляла, что ракета была запущена из поля неподалеку от населенного пункта Первомайское, находившегося под контролем ополченцев.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине , а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.