Автомобиль Ефремова был застрахован по ОСАГО в "АльфаСтраховании"

В "АльфаСтраховании" агентству РИА Новости сообщили, что не комментируют подобную информацию.

"Компания работает в соответствии с действующим законодательством. В случае получения обращения компания произведет все необходимые действия для осуществления страховой выплаты в рамках закона об ОСАГО", - сообщил страховщик.