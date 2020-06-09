Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572696574.html
Автомобиль Ефремова был застрахован по ОСАГО в "АльфаСтраховании"
2020-06-09T16:09
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
осаго
михаил ефремов
альфастрахование
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572693820_0:0:1107:623_1200x0_80_0_0_f9a9a822db09e9962470bacea0dd9e1f.png
https://ria.ru/20200609/1572696449.html
https://ria.ru/20200609/1572695924.html
2
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572696574.html?chat_room_id=1572696574
Новости
ru-RU
568
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572693820_0:0:1107:623_1200x0_80_0_0_f9a9a822db09e9962470bacea0dd9e1f.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572693820_0:0:917:688_1200x0_80_0_0_c589fc1037d5d98371164b04a636f146.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572693820_78:0:766:688_1200x0_80_0_0_6cd84a6c886c29ddeafbdc87de600dd8.png
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, осаго, михаил ефремов, альфастрахование, москва, происшествия

Автомобиль Ефремова был застрахован по ОСАГО в "АльфаСтраховании"

15:52 09.06.2020 (обновлено: 16:09 09.06.2020)
568
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он в понедельник попал в ДТП, был застрахован по ОСАГО в компании "АльфаСтрахование", следует из данных сервиса на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
В "АльфаСтраховании" агентству РИА Новости сообщили, что не комментируют подобную информацию.
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee
Вчера, 15:51
Семье мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым, поможет администрация села
"Компания работает в соответствии с действующим законодательством. В случае получения обращения компания произведет все необходимые действия для осуществления страховой выплаты в рамках закона об ОСАГО", - сообщил страховщик.
В понедельник вечером в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя - курьера интернет-магазина - экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:45
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
001137
Обсудить 2
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОСАГОМихаил ЕфремовАльфаСтрахованиеМоскваПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Погибший курьер закончил работать за десять минут до ДТП с Ефремовым
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee
Семье мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым, поможет администрация села
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee
В ГД после ДТП с Ефремовым предложили тратить деньги на разгрузку потоков
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал ДТП с Ефремовым
Автомобиль Михаила Ефремова после ДТП
Автомобиль Ефремова после смертельного ДТП показали на видео
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Сотрудники правоохранительных органов у дома актера Михаила Ефремова в Москве. 9 июня 2020
Ефремова повезли на допрос
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Инспектор ГИБДД
Блогера Гасанова лишили прав на три месяца за скрытие автономеров
Автомобиль актера Михаила Ефремова до ДТП на Смоленской площади
Опасное вождение Ефремова до смертельного ДТП попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния