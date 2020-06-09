Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572696310.html
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,7 тысячи
2020-06-09T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1200x0_80_0_0_27e49a54175181d01ac3f65ef7021017.jpg
швеция
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572696310.html?chat_room_id=1572696310
Новости
ru-RU
449
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1200x0_80_0_0_27e49a54175181d01ac3f65ef7021017.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_243:0:1703:1095_1200x0_80_0_0_ff00cc03ee53f467cee8964ff94caaa1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_426:0:1521:1095_1200x0_80_0_0_3bab291853e95811bd56ce1620c70221.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, в мире

В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,7 тысячи

15:49 09.06.2020
449
CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 9 июн - РИА Новости. Число скончавшихся после заражения коронавирусом в Швеции достигло во вторник 4717 человек, заразились почти 46 тысяч, такие данные приводит шведское Агентство здравоохранения.
Во вторник число смертельных случаев увеличилось на 23, при этом продолжается рост числа новых случаев заражения. В первую очередь это связывают со значительным увеличением числа проведенных тестов. "Сейчас мы тестируем около 50 тысяч человек в неделю, это достаточно много", - заявил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Что касается числа умерших в день, сейчас мы наблюдаем снижение", - заявил Тегнелл. Согласно статистическим данным, собранным телеканалом SVT, среднее число умерших от коронавируса в день в Швеции на прошлой неделе находилось на уровне 30-40 человек.
Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. Ограничительные меры включают среди прочего запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
122000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
Рекомендуем
Лиссабон
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Тест на коронавирус
В Албании выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 286
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee
В ГД после ДТП с Ефремовым предложили тратить деньги на разгрузку потоков
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
У следствия по MH17 нет данных о запуске ракеты у Снежного и Зарощенского
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 11 965
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Во Франции число больных COVID-19 в реанимации снизилось до 955
Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
В Чехии более семи тысяч человек вылечились от COVID-19
Самолет в небе
Пассажиропоток в аэропортах в Швеции снизился на 98% из-за пандемии
Нью-Йорк
В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили ученые
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния