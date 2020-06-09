В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,7 тысячи

СТОКГОЛЬМ, 9 июн - РИА Новости. Число скончавшихся после заражения Число скончавшихся после заражения коронавирусом Швеции достигло во вторник 4717 человек, заразились почти 46 тысяч, такие данные приводит шведское Агентство здравоохранения.

Во вторник число смертельных случаев увеличилось на 23, при этом продолжается рост числа новых случаев заражения. В первую очередь это связывают со значительным увеличением числа проведенных тестов. "Сейчас мы тестируем около 50 тысяч человек в неделю, это достаточно много", - заявил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Что касается числа умерших в день, сейчас мы наблюдаем снижение", - заявил Тегнелл. Согласно статистическим данным, собранным телеканалом SVT, среднее число умерших от коронавируса в день в Швеции на прошлой неделе находилось на уровне 30-40 человек.

Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. Ограничительные меры включают среди прочего запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.