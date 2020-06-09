В ГД после ДТП с Ефремовым предложили тратить деньги на разгрузку потоков

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев предложил мэрии Москвы после ДТП с участием актера Михаила Ефремова сделать разграничение встречных потоков на многополосных дорогах столицы: по мнению парламентария, средства на эти цели можно взять с освободившихся 13 миллиардов рублей, выделенных на закупку гранитных бордюров.
Как рассказал депутат РИА Новости, если бы дорога на Смоленской площади, где произошло ДТП, была бы оборудована отбойником или полноразмерными зелеными насаждениями, то смертельной аварии удалось бы избежать.
"Безусловно, Ефремов виноват в аварии и он должен нести наказание за то, что сел пьяным за руль и убил человека. Но погибшему водителю встречной машины это уже не поможет. Мы могли бы сохранить человеческую жизнь, если бы на дороге стояли ограждения, разделяющие встречные потоки. Это мог бы быть железный отбойник или крепкие деревья, посаженные на сэкономленные от закупки бордюров на 12,7 миллиарда рублей деньги", - считает парламентарий.
По мнению Зайцева, все многоголосные артерии столицы, в том числе Садовое кольцо, Ленинский проспект, необходимо обезопасить в первую очередь.
"Со своим предложением обратился к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову" - добавил Зайцев.