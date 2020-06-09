В ГД после ДТП с Ефремовым предложили тратить деньги на разгрузку потоков

"Безусловно, Ефремов виноват в аварии и он должен нести наказание за то, что сел пьяным за руль и убил человека. Но погибшему водителю встречной машины это уже не поможет. Мы могли бы сохранить человеческую жизнь, если бы на дороге стояли ограждения, разделяющие встречные потоки. Это мог бы быть железный отбойник или крепкие деревья, посаженные на сэкономленные от закупки бордюров на 12,7 миллиарда рублей деньги", - считает парламентарий.