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Алтайский край
Алтайский край
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Алтайский край постепенно выходит из ограничений по COVID-19
2020-06-09T15:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
белокуриха
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, белокуриха, общество

Алтайский край постепенно выходит из ограничений по COVID-19

15:52 09.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкВолонтеры покупают продукты для пенсионеров в магазине города Барнаул
Волонтеры покупают продукты для пенсионеров в магазине города Барнаул
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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БАРНАУЛ, 9 июн – РИА Новости. Алтайский край постепенно входит в первый этап снятия ограничений по коронавирусу – из 41 санатория, которому разрешили работать, прием отдыхающих пока начали девять, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава региона 7 июня подписал указ о снятии в регионе ряда ограничений из-за коронавируса. Документ предусматривает отмену обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек или с членами семьи. Разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.
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"Практически два месяца санатории Алтайского края не работали. Надо сказать, что подошли очень ответственно, дисциплинировано и выполнили все требования властей края и страны… Деятельность санаторных организаций, которые имеют медицинские лицензии, возобновляется в Алтайском крае. Всего у нас таких 41 организация. Большинство из них располагается в известном всей нашей стране городе-курорте Белокуриха, но есть и в других территориях края", - рассказал Томенко.
Глава региона отметил, что санатории Алтайского края будут включаться в эту работу постепенно и сейчас из 41 учреждения только девять начали прием отдыхающих. Другие же, хоть и рады разрешению работать, еще ведут подготовку к открытию, так как сформулированные краевыми властями и Роспотребнадзором требования к работе в новых реалиях достаточно жесткие.
"Всего же всех организаций, которые занимаются отдыхом, туризмом и так далее – это более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это турбазы, дома отдыха, сельские дома и так далее. К сожалению, обстановка такова, что мы до 22 июня, то есть первые три недели июня, пока не можем их вернуть к нормальной работе", - сказал губернатор.
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Он пояснил, что они также проводят подготовительные мероприятия для возобновления привычного режима работы, но для того чтобы это стало возможным эпидемиологическая обстановка в крае должна еще улучшиться.
"В настоящее время мы перешли к первому этапу снятия ограничительных мер и это достаточно серьезный шаг к возвращению к нормальной жизни и работе. Но если ситуация будет ухудшаться, если принятые сегодня профилактические меры не будут давать эффект, а это маски, соблюдение социальной дистанции, ограничение работы мест массового пребывания людей и так далее… Если эти меры не будут давать результата и ситуация будет как-то ухудшаться по совершенно четко измеримым показателям, то придется рассматривать вопрос о возвращении каких-то более жестких ограничений. Но будем стараться, чтобы этого в нашей жизни не произошло", - добавил Томенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Алтайский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайБелокурихаОбщество
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