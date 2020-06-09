Алтайский край постепенно выходит из ограничений по COVID-19

БАРНАУЛ, 9 июн – РИА Новости. Алтайский край постепенно входит в первый этап снятия ограничений по коронавирусу – из 41 санатория, которому разрешили работать, прием отдыхающих пока начали девять, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в интервью телеканалу Алтайский край постепенно входит в первый этап снятия ограничений по коронавирусу – из 41 санатория, которому разрешили работать, прием отдыхающих пока начали девять, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в интервью телеканалу "Россия 24"

Глава региона 7 июня подписал указ о снятии в регионе ряда ограничений из-за коронавируса. Документ предусматривает отмену обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек или с членами семьи. Разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.

"Практически два месяца санатории Алтайского края не работали. Надо сказать, что подошли очень ответственно, дисциплинировано и выполнили все требования властей края и страны… Деятельность санаторных организаций, которые имеют медицинские лицензии, возобновляется в Алтайском крае. Всего у нас таких 41 организация. Большинство из них располагается в известном всей нашей стране городе-курорте Белокуриха, но есть и в других территориях края", - рассказал Томенко.

Глава региона отметил, что санатории Алтайского края будут включаться в эту работу постепенно и сейчас из 41 учреждения только девять начали прием отдыхающих. Другие же, хоть и рады разрешению работать, еще ведут подготовку к открытию, так как сформулированные краевыми властями и Роспотребнадзором требования к работе в новых реалиях достаточно жесткие.

"Всего же всех организаций, которые занимаются отдыхом, туризмом и так далее – это более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это турбазы, дома отдыха, сельские дома и так далее. К сожалению, обстановка такова, что мы до 22 июня, то есть первые три недели июня, пока не можем их вернуть к нормальной работе", - сказал губернатор.

Он пояснил, что они также проводят подготовительные мероприятия для возобновления привычного режима работы, но для того чтобы это стало возможным эпидемиологическая обстановка в крае должна еще улучшиться.

"В настоящее время мы перешли к первому этапу снятия ограничительных мер и это достаточно серьезный шаг к возвращению к нормальной жизни и работе. Но если ситуация будет ухудшаться, если принятые сегодня профилактические меры не будут давать эффект, а это маски, соблюдение социальной дистанции, ограничение работы мест массового пребывания людей и так далее… Если эти меры не будут давать результата и ситуация будет как-то ухудшаться по совершенно четко измеримым показателям, то придется рассматривать вопрос о возвращении каких-то более жестких ограничений. Но будем стараться, чтобы этого в нашей жизни не произошло", - добавил Томенко.

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