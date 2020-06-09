https://ria.ru/20200609/1572695924.html
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
2020-06-09T15:45
2020-06-09T15:45
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Еша Нанасов
Наказание за вождение в нетрезвом виде надо ужесточить. Разговоры об этом давно ходят. Вот прецедент возник! Он же не первый раз пьяный за руль сел. Наказать строго, напоказ всем.
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Судить Ефремова. А сейчас под стражу!
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Жена погибшего в ДТП
с актером Михаилом Ефремовым
Сергея Захарова отреагировала на предложение артиста о помощи.
"А оживить не обещал?" — сказала супруга погибшего в комментарии "Вечерней Москве".
Она рассказала, что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. По мнению женщины, актер заслуживает самого сурового наказания после случившегося.
Ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил, что во время допроса после произошедшего артист высказался о готовности помочь пострадавшим в ДТП.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada умер в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.