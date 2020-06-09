Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жена погибшего в Жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировала на предложение артиста о помощи.

"А оживить не обещал?" — сказала супруга погибшего в комментарии "Вечерней Москве".

Она рассказала, что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. По мнению женщины, актер заслуживает самого сурового наказания после случившегося.

Ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил, что во время допроса после произошедшего артист высказался о готовности помочь пострадавшим в ДТП.

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada умер в больнице.