https://ria.ru/20200609/1572695369.html
Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком
2020-06-09T15:37
2020-06-09T15:37
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
общество
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туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Ассоциация туроператоров России (АТОР
) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на АТОР, что стоимость отдыха на курортах России при резком росте спроса может вырасти на 30%.
"Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно", - сказала Ломидзе.
"Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация", - сказала она.