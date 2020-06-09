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Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком
2020-06-09T15:37
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
общество
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туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, общество

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

15:37 09.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМайя Ломидзе
Майя Ломидзе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Майя Ломидзе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на АТОР, что стоимость отдыха на курортах России при резком росте спроса может вырасти на 30%.
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"Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно", - сказала Ломидзе.
"Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация", - сказала она.
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ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОбщество
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