https://ria.ru/20200609/1572695311.html
Прокуратура в Кузбассе проверяет пансионат, где пожилые заболели COVID-19
2020-06-09T15:37
2020-06-09T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новокузнецк
кемеровская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новокузнецк, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости.
Прокуратура Кемеровской области
организовала проверку из-за заражения коронавирусом пожилых постояльцев пансионата "Здоровье" в Новокузнецке
, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее управление Роспотребнадзора
и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказали, что в "Здоровье" заразились 25 пожилых людей и один сотрудник пансионата.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области", – говорится в сообщении.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.