Прокуратура в Кузбассе проверяет пансионат, где пожилые заболели COVID-19

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области", – говорится в сообщении.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.