https://ria.ru/20200609/1572695274.html
В Ивановской области умерли три пациента с коронавирусом
2020-06-09T15:37
2020-06-09T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ивановская область
московская область (подмосковье)
шуя
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости.
Три пациента в возрасте от 82 до 93 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией
скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Ивановской области
, общее число летальных случаев выросло до 25, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
В Ивановской области шестой день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов. За последние сутки поставлены 108 диагнозов, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло до 2930. Из новых пациентов 76 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, при контактах с ранее заболевшими заразились 28 человек, четыре человека прибыли в регион (из Москвы
, Московской области
, двое – из Дагестана).
"В статистику по летальности за сутки добавили трех пациентов. Это люди в возрасте, пациенты 82 и 93 лет из Шуи
и 83 лет из Иванова. Во всех трех случаях были сопутствующие патологии: заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также во всех случаях быстро развилась двусторонняя вирусная пневмония. И, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, не удалось предотвратить летальный исход", – сказал Фокин.
На стационарном лечении в области находятся 746 человек, в том числе на койках с кислородом – 152 человека, на аппаратах ИВЛ – 14 пациентов. Свободной для пациентов с COVID-19 остается 61 койка.
"К сожалению, у нас снова антирекорд по количеству пациентов на кислородной поддержке. Такого большого количества пациентов на кислороде у нас еще не было", – отметил Фокин.
За сутки выздоровели 105 человек, таким образом, в области выздоровели 1196 пациентов с COVID-19.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.