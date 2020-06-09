В Ивановской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 82 до 93 лет с подтвержденной Три пациента в возрасте от 82 до 93 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев выросло до 25, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

В Ивановской области шестой день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов. За последние сутки поставлены 108 диагнозов, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло до 2930. Из новых пациентов 76 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, при контактах с ранее заболевшими заразились 28 человек, четыре человека прибыли в регион (из Москвы Московской области , двое – из Дагестана).

"В статистику по летальности за сутки добавили трех пациентов. Это люди в возрасте, пациенты 82 и 93 лет из Шуи и 83 лет из Иванова. Во всех трех случаях были сопутствующие патологии: заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также во всех случаях быстро развилась двусторонняя вирусная пневмония. И, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, не удалось предотвратить летальный исход", – сказал Фокин.

На стационарном лечении в области находятся 746 человек, в том числе на койках с кислородом – 152 человека, на аппаратах ИВЛ – 14 пациентов. Свободной для пациентов с COVID-19 остается 61 койка.

"К сожалению, у нас снова антирекорд по количеству пациентов на кислородной поддержке. Такого большого количества пациентов на кислороде у нас еще не было", – отметил Фокин.

За сутки выздоровели 105 человек, таким образом, в области выздоровели 1196 пациентов с COVID-19.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.