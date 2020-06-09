Участникам голосования по поправкам в Конституцию в Югре выдадут СИЗ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Участникам и организаторам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Участникам и организаторам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ханты-Мансийском автономном округе будут выдавать индивидуальные средства защиты, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Подготовка к голосованию обсуждалась на заседании профильного координационного совета, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова . Она отметила, что ранее утвержденный организационный план мероприятий, связанных с голосованием, необходимо актуализировать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии России, чтобы это событие было максимально безопасным и одновременно удобным для всех участников плебисцита.

"В числе мер запланировано обеспечение средствами индивидуальной защиты всех организаторов и участников голосования. Также предусмотрено, что каждый участник голосования должен пользоваться индивидуальной ручкой, если таковой у него не окажется - он сможет получить одноразовую. На всех избирательных участках будет проводиться дезинфекция", - пояснили в департаменте.

Предполагается, что региональный избирком подготовит свыше 1,1 миллиона бюллетеней. Около четверти из них уже изготовлено, в том числе с учетом того, что 10 июня начнется голосование в труднодоступных и отдаленных районах Югры, отметили в департаменте.

"Чтобы минимизировать контакты, участникам голосования будет обеспечена возможность проголосовать с 25 по 30 июня любым удобным для них способом, при этом заявление о досрочном голосовании не потребуется", - подчеркнули также в ведомстве.

Воспользоваться этой возможностью югорчане смогут как на дому, так и в помещениях участковых избирательных комиссий, нужно лишь предварительно позвонить в УИК, либо связаться с волонтерами или оформить заявку через портал госуслуг.