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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Участникам голосования по поправкам в Конституцию в Югре выдадут СИЗ
2020-06-09T15:36
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Участникам голосования по поправкам в Конституцию в Югре выдадут СИЗ

15:36 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Участникам и организаторам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ханты-Мансийском автономном округе будут выдавать индивидуальные средства защиты, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Подготовка к голосованию обсуждалась на заседании профильного координационного совета, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила, что ранее утвержденный организационный план мероприятий, связанных с голосованием, необходимо актуализировать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии России, чтобы это событие было максимально безопасным и одновременно удобным для всех участников плебисцита.
"В числе мер запланировано обеспечение средствами индивидуальной защиты всех организаторов и участников голосования. Также предусмотрено, что каждый участник голосования должен пользоваться индивидуальной ручкой, если таковой у него не окажется - он сможет получить одноразовую. На всех избирательных участках будет проводиться дезинфекция", - пояснили в департаменте.
Предполагается, что региональный избирком подготовит свыше 1,1 миллиона бюллетеней. Около четверти из них уже изготовлено, в том числе с учетом того, что 10 июня начнется голосование в труднодоступных и отдаленных районах Югры, отметили в департаменте.
"Чтобы минимизировать контакты, участникам голосования будет обеспечена возможность проголосовать с 25 по 30 июня любым удобным для них способом, при этом заявление о досрочном голосовании не потребуется", - подчеркнули также в ведомстве.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
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Воспользоваться этой возможностью югорчане смогут как на дому, так и в помещениях участковых избирательных комиссий, нужно лишь предварительно позвонить в УИК, либо связаться с волонтерами или оформить заявку через портал госуслуг.
"На избирательных участках 1 июля в том числе будет организована площадка для голосования на открытом воздухе, в непосредственной близости от помещения УИК", - добавили в департаменте.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округОбщество
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