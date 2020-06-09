В Албании выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

"За прошедшие 24 часа выявлены 36 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1299. С начала пандемии скончались 34 пациента, 960 человек выздоровели", - сообщил в среду минздрав.

Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее.