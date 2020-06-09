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В Албании выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
2020-06-09T15:31
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, албания, в мире

В Албании выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

15:31 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. В Албании за прошедшие сутки выявлено 36 заболевших COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения.
"За прошедшие 24 часа выявлены 36 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1299. С начала пандемии скончались 34 пациента, 960 человек выздоровели", - сообщил в среду минздрав.
Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлбанияВ мире
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