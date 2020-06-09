https://ria.ru/20200609/1572695023.html
В Албании выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
2020-06-09T15:31
2020-06-09T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
албания
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, албания, в мире
БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости.
В Албании
за прошедшие сутки выявлено 36 заболевших COVID-19
, что является максимальным показателем с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения.
"За прошедшие 24 часа выявлены 36 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1299. С начала пандемии скончались 34 пациента, 960 человек выздоровели", - сообщил в среду минздрав.
Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.