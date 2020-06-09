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Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
2020-06-09T15:28
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ишим, челябинская область, политика

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн

15:28 09.06.2020
110
© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области впервые пройдет в режиме онлайн с трансляцией на сайтах из-за действующего режима повышенной готовности на фоне COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба администрации района.
В Челябинской области до 14 июня действует режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции.
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"Десятого июня в зале заседаний администрации Аргаяшского муниципального района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Аргаяшского муниципального района Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что трансляция церемонии начнется в 10.00 (08.00 мск) в группах района в соцсетях, а также на сайте администрации района.
По данным администрации, 27 мая на заседании районного Собрания депутатов был избран новый глава района - Игорь Ишимов, временно исполняющий полномочия главы района.
Прежний глава района – Исрафиль Валишин - 31 января, по данным прокуратуры региона, был осужден на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 2 года, за превышение должностных полномочий. Валишин в 2013 году выдал разрешения на возведение объектов капитального строительства в лесах водоохранной зоны озера Увильды, где стройка запрещена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИшимЧелябинская областьПолитика
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