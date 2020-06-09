Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области впервые пройдет в режиме онлайн с трансляцией на сайтах из-за действующего режима повышенной готовности на фоне COVID-19 , сообщила во вторник пресс-служба администрации района.

В Челябинской области до 14 июня действует режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции.

"Десятого июня в зале заседаний администрации Аргаяшского муниципального района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Аргаяшского муниципального района Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что трансляция церемонии начнется в 10.00 (08.00 мск) в группах района в соцсетях, а также на сайте администрации района.

По данным администрации, 27 мая на заседании районного Собрания депутатов был избран новый глава района - Игорь Ишимов , временно исполняющий полномочия главы района.

Прежний глава района – Исрафиль Валишин - 31 января, по данным прокуратуры региона, был осужден на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 2 года, за превышение должностных полномочий. Валишин в 2013 году выдал разрешения на возведение объектов капитального строительства в лесах водоохранной зоны озера Увильды, где стройка запрещена.