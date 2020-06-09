https://ria.ru/20200609/1572693319.html
Для учителей и продавцов могут ввести аттестацию в области гигиены
2020-06-09T15:17
2020-06-09T15:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_0:295:3076:2025_1200x0_80_0_0_1d6f637e18ff56eddf2d7631bd0595fa.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572060223.html
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572693319.html?chat_room_id=1572693319
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_0:295:3076:2025_1200x0_80_0_0_1d6f637e18ff56eddf2d7631bd0595fa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_345:0:3076:2048_1200x0_80_0_0_3ac97920cc8198f54b674ad5d74889a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_887:0:2935:2048_1200x0_80_0_0_16296033a937a5f74f73581b9e8d6338.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор
предлагает проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей, следует из проекта федерального закона, опубликованного на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
"Должностные лица и работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения проходят аттестацию в целях проверки знаний и навыков в области гигиенической подготовки", - говорится в документе.
Периодичность и порядок проведения аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, уточняется в проекте.