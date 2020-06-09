Для учителей и продавцов могут ввести аттестацию в области гигиены

"Должностные лица и работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения проходят аттестацию в целях проверки знаний и навыков в области гигиенической подготовки", - говорится в документе.