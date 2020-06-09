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Для учителей и продавцов могут ввести аттестацию в области гигиены
2020-06-09T15:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Для учителей и продавцов могут ввести аттестацию в области гигиены

15:17 09.06.2020
340
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнтисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей, следует из проекта федерального закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Должностные лица и работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения проходят аттестацию в целях проверки знаний и навыков в области гигиенической подготовки", - говорится в документе.
У павильона Пресса в Москве
27 мая, 14:18
Введены до января. В РФ утвердили меры по профилактике коронавируса
Периодичность и порядок проведения аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, уточняется в проекте.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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