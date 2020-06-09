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Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт
2020-06-09T15:14
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

15:14 09.06.2020
511
© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
Экономический анализ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прогноз Всемирного банка по снижению ВВП России в 2020 году из-за последствий коронавируса не является фатальным, - страна сможет быстро восстановиться, а выход из игры экспортеров сланцевой нефти из США открывает для этого дополнительные возможности, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Всемирный банк в понедельник ухудшил прогноз по спаду ВВП России в текущем году до 6% из-за вспышки COVID-19 и падения цен на нефть. В апреле ВБ прогнозировал снижение ВВП РФ на 1%. В то же время ВБ ожидает, что в 2021 году российская экономика перейдет к восстановлению и вырастет на 2,7%.
"Падение на 5-6% мы прогнозировали еще в апреле, ни о каком 1% речи не шло. Было очевидно, что такая масштабная остановка экономики, которая произошла в России, прежде всего связанная с весьма жесткими мерами по борьбе с коронавирусом, не может пройти без последствий", - прокомментировал Микаелян.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году - рост на 2,8%. Банк России ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом исчислении.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
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Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России
"Хочу напомнить, что падение на 5-6% в новейшей истории России было уже несколько раз, и мы умеем это переживать и можем пережить даже с пользой для себя. Ничего хорошего в сложившейся ситуации нет, но она не кажется мне фатальной", - сказал эксперт.
Он отметил, что Россия как развивающаяся экономика сильно зависит от цен на сырье: "Основной наш товар – это углеводороды, цены на которые весьма сильно просели, и это было связано с тем же падением экономик и мирового спроса".
"Думаю, что восстановление спроса частично восстановит и цены. Сейчас конъюнктура рынка кажется мне интересной, потому что целые сегменты экспортеров выходят из игры – я имею в виду прежде всего сланцевую отрасль США. В этом смысле у России есть все перспективы быстрого восстановления", - считает Микаелян.
"У нас есть, к счастью, еще достаточно существенная "подушка безопасности", которая позволит сгладить все эти падения, но думаю, что спад на 5-6% будет неизбежным для России в этом году. Я считаю, что при грамотных действиях в следующем году выйти на уровень роста больше 2% вполне возможно, потому что в подобных жестких условиях Россия, как правило, действует более эффективно, чем в условиях мягких", - заключил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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